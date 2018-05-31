СБУ раскрыла антиукраинскую сеть в Одессе

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла антиукраинскую деятельность представителей "Россотрудничества" в Одессе.

По данным "Цензор.НЕТ", были установлены факты использования российскими спецслужбами федерального органа в Генеральном консульстве РФ.

Отмечается, что разведка Российской Федерации координировала антиукраинскую деятельность. В частности, под прикрытием реализации "гуманитарных и социальных программ РФ" вовлекались украинцы, в первую очередь – члены и лидеры пророссийских гражданских объединений и движений.

Контрразведкой задокументирована деятельность дипломата РФ и гражданина Украины, которые в интересах "Россотрудничества" искали и подбирали жителей приднестровского региона Республики Молдовы для незаконной легализации на территории Украины и других стран. Использовались поддельные документы о правовом статусе лица, об образовании, справок с мест работы, удостоверений УБД.

Представитель спецслужбы РФ, который действовал под дипломатическим прикрытием российского Генконсульства в Одессе, оглашен "персоной нон-грата".

Его пособника – жителя Одесской области в мае 2018 года Приморский районный суд Одессы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские спецслужбы провели успешную спецоперацию с российским журналистом Аркадием Бабченко. Его хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. Кроме того, в планах заказчиков были еще 30 человек.