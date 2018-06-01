СБУ провела обыски у подозреваемого в организации покушения на Бабченко: что нашли

Служба безопасности Украины провела обыски у подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли его телефон. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на заявление адвоката Евгения Солодко.

"Обыски проводились. Ничего необычного не изымалось. Его телефон изъяли", - рассказал правозащитник.

По его словам, обыски проводились не 1 июня, а раньше. В том числе, на предприятии по изготовлению оружия "Шмайсер". Солодко планирует подать апелляцию на арест Германа с 4 по 10 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи".

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали Германа заказчиком покушения на Бабченко. Солодко рассказал, что Герман является исполнительным директором предприятия СП "Шмайсер", которое производит оружие для украинских военных, а также занимался благотворительностью для нужд АТО.

Кроме того, всплыли данные о родственных связях Германа и экс-народного депутата от Партии регионов Дмитрия Притыки.

Сам подозреваемый на суде заявил, что является агентом СБУ и не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации по выявлению каналов финансирования российских диверсантов в Украине.

Вечером, Шевченковский райсуд арестовал Германа на 2 месяца без права внесения залога.