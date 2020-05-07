СБУ провела обыски у экс-главы налоговой Верланова: все детали

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Это случилось утром в четверг 7 мая. О событии он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"В квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли", – написал Верланов, добавив, что будет информировать о ходе дела и защищать себя и семью.

Сергей Верланов

Вскоре Сергей Верланов в комментарии "Цензор.Нет" заявил, что постановление на обыск, "во время которого следователи СБУ ничего не нашли", было выдано Житомирским судом.

"Это старое, известное для меня дело, по которому ко мне приходили в Государственную налоговую службу, когда я был председателем. Там расследуются эпизоды, которые мне абсолютно понятны, все это свидетельствует о нашей борьбе с конвертаторами. Почему это сегодня перешло в такую плоскость? На мой взгляд, это продолжение политического давления на команду реформаторов, такого же порядка, как уголовное производство против Рябошапки", – сказал он.

Копия документа Facebook/Юрий Атаманюк

Решение же суда опубликовал на своей странице в Facebook бывший налоговик Юрий Атаманюк. Согласно документу, уголовное производство расследуется по ч.2 ст.364, ч.5 ст.358-5, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины.

Так, расследованием установлено, что должностные лица Государственной налоговой службы Украины совместно с должностными лицами Офиса крупных налогоплательщиков ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в г. Киеве, "злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору с организаторами транзитно-конвертационных групп, с целью получения неправомерной выгоды, в период с 2019-го по 2020 годы создали противоправный механизм, направленный на незаконное формирование сумм налогового кредита по НДС, а в дальнейшем его возмещения из государственного бюджета".

Копия документа Facebook/Юрий Атаманюк

Как позже прокомментировали в СБУ, обыски у Верланова проводили в рамках расследования дела по уголовным производством о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

На событие также отреагировал журналист Юрий Бутусов. В своем Facebook он отметил, что долгое время, несмотря на все обвинения, экс-глава налоговой был вне поля зрения правоохранителей.

"Но тут руки все-таки дотянулись. Очевидно, дело связано с обвинениями в адрес Верланова от экс-министра финансов Игоря Уманского по схемам скрутки налогов", – предположил он.

Копія документа Facebook/Юрій Атаманюк

При этом журналист подчеркнул, что нельзя говорить о каких-то перспективах дела, пока СБУ "не трогает самого главного схемщика – Василия Костюка", который за последний год, добавил он, здорово "поднялся во влиянии".

"Мы видели много громких обысков в исполнении Ивана Баканова – и обыски на Львовской табачной фабрике, и задержание склада с сигаретами без акциза – а чем закончилось? Ни один из владельцев и организаторов к ответственности не привлечен, в суд ничего не передается, в общем, как обычно, наехали, чтобы взять под контроль. Так что посмотрим, пришли сбушники к Верланову ради пиара или готовят какие-то реальные подозрения", – подытожил Бутусов.

Подчеркнем, что сам Верланов иронически отнесся к обыскам силовиков в его доме. В своем Telegram-канале он опубликовал селфи с "вип-балкона", попросив приобщить фото к материалам дела.

"Следователи СБУ видели различные имения коррупционеров, но на такой дворец точно не ожидали. Вместо собственного дворца в Конча-Заспе – арендованная квартира в старом советском доме", – написал он.

Сергей Верланов t.me/serhiy_verlanov

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