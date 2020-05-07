СБУ пришла с обыском к экс-главе налоговой Верланову: первые детали

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Это случилось утром в четверг 7 мая. О событии он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"В квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли", – написал Верланов, добавив, что будет информировать о ходе дела и защищать себя и семью.

Сергей Верланов

На событие также отреагировал журналист Юрий Бутусов. В своем Facebook он отметил, что долгое время, несмотря на все обвинения, экс-глава налоговой был вне поля зрения правоохранителей.

"Но тут руки все-таки дотянулись. Очевидно, дело связано с обвинениями в адрес Верланова от экс-министра финансов Игоря Уманского по схемам скрутки налогов", – предположил он.

При этом журналист подчеркнул, что нельзя говорить о каких-то перспективах дела, пока СБУ "не трогает самого главного схемщика – Василия Костюка", который за последний год, добавил он, здорово "поднялся во влиянии".

"Мы видели много громких обысков в исполнении Ивана Баканова – и обыски на Львовской табачной фабрике, и задержание склада с сигаретами без акциза – а чем закончилось? Ни один из владельцев и организаторов к ответственности не привлечен, в суд ничего не передается, в общем, как обычно, наехали, чтобы взять под контроль. Так что посмотрим, пришли сбушники к Верланову ради пиара, или готовят какие-то реальные подозрения", – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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