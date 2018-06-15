СБУ потребовала от провайдеров заблокировать 181 сайт: полный список

Служба безопасности Украины разослала провайдерам список из 181 сайта с требованием их заблокировать.

Как сообщает "Страна", в распоряжении которой оказался документ, он занял четыре страницы. В списке, в частности, есть сайты "ДНР" и "ЛНР", официальные веб-странички крымских "властей", российские информационные агентства, а также поддомены платежного сервиса Webmoney.

В черном списке также оказался ria.ru из медиа-холдинга "Россия Сегодня", сайт телеканала "Культура", информационной программы "Вести" на телеканале "Россия". Кроме того, СБУ предписала заблокировать "Украинский народный трибунал" – "ДНР".

Эти ресурсы блокируются во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко о санкциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины предложило закрыть 21 сайт.

24 мая 2018 года представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект" попали в список санкций СНБО.