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СБУ потребовала от провайдеров заблокировать 181 сайт: полный список

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Служба безопасности Украины разослала провайдерам список из 181 сайта с требованием их заблокировать.

Как сообщает "Страна", в распоряжении которой оказался документ, он занял четыре страницы. В списке, в частности, есть сайты "ДНР" и "ЛНР", официальные веб-странички крымских "властей", российские информационные агентства, а также поддомены платежного сервиса Webmoney.

В черном списке также оказался ria.ru из медиа-холдинга "Россия Сегодня", сайт телеканала "Культура", информационной программы "Вести" на телеканале "Россия". Кроме того, СБУ предписала заблокировать "Украинский народный трибунал" – "ДНР".

Новости
Очередной фейк: росСМИ сообщили о "массовой блокировке" сайтов в Украине

Эти ресурсы блокируются во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко о санкциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины предложило закрыть 21 сайт.

24 мая 2018 года представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект" попали в список санкций СНБО.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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Петров Игорь
Петров Игорь
Радио Вера за что? Вот что происходит, когда власть в стране захватывает злобная и ущербная диаспора инородцев, которых столетиями унижали все соседи. Я имею ввиду галичан.
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