СБУ показала видео задержания агента ФСБ на Луганщине

Виктория Довгань Расследования 13:19, 8.07.2020 Обновлено: 13:40, 8.07.2020

В сети появилось видео задержания террориста "ЛНР", которого завербовала ФСБ для совершения теракта на Луганщине.

Кадры обнародовали на официальном сайте Службы безопасности Украины. В сообщении отметили, что вражеского агента удалось поймать в районе проведения ООС контрразведчикам СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным спецслужбы, завербованный гражданин Украины является уроженцем временно оккупированного города Ровеньки Луганской области. Оттуда с оружием его отправили на свободную территорию Украины для совершения масштабной диверсии.

В спецоперации принимали участие контрразведчики СБУ и бойцы ЦСО "А"
Сайт СБУ
У злоумышленника украинское гражданство
Сайт СБУ
Задержанный оказался террористом "ЛНР"
Сайт СБУ

Кроме того, стало известно, что с 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

Диверсант задержан в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 110, 258-3 УК Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Задержание диверсанта ФСБ
Сайт СБУ
Террорист имел при себе две РПГ-22
Сайт СБУ
Резервуары, которые собирался взорвать террорист
Сайт СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • диверсант ФСБ был задержан в Северодонецке 7 июля с двумя РПГ-22.

  • Ими он собирался подорвать два резервуара с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" емкостью 3500 т, что могло привести к экологической катастрофе и большим человеческим жертвам.

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Расследования

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