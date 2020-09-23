СБУ показала топ-5 спецопераций задержания преступников. Зрелищное видео
Служба безопасности Украины показала зрелищные кадры последних пяти задержаний опасных террористов и других преступников.
Пресс-центр спецслужбы обнародовал видео на официальном Telegram-канале, отметив, что на страже безопасности украинцев стоят настоящие специалисты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, в ролике снято:
задержание агента РФ, который готовил диверсию на Ривненщине;
разоблачение преступной группировки "Князя" в Харьковской области;
предотвращении теракта ФСБ на Луганщине;
обезвреживание членов банды "Лоты Гули" при попытке похищения человека;
арест продавца 70 боевых гранат для криминалитета.
"Когда работают наши коллеги из Центра специальных операций "А" – у преступников нет никаких шансов. Собрали оперативные записи с реальных спецопераций: задержание агентов ФСБ и террористов, вооруженных банд, которые до сих пор считают, что живут в 90-х, и торговцев оружием. Добавим только одно: "Работает СБУ!" – заверили спецназовцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 сентября на Ривненщине СБУ задержала с взрывчаткой жителя Одесской области, который пытался уничтожить объект Горбаковско-Гориньградского водозабора.
По своей инициативе он вышел на представителей ФСБ РФ и среди прочего предлагал услуги по убийствам участников ООС.
А 7 июня в Северодонецке был задержан еще один диверсант ФСБ с двумя РПГ-22.
Ими он собирался взорвать два резервуара с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" емкостью 4500 т.
7 августа стало известно, что гражданин Украины, завербованный ФСБ, приговорен к 10 годам лишения свободы.
Кроме того, СБУ дважды удалось задержать в Одесской области представителей банды "Лоты Гули", которые держали в страхе бизнесменов. Так, четверо преступников были разоблачены в июле, а еще двое – в сентябре.