СБУ показала топ-5 спецопераций задержания преступников. Зрелищное видео

Служба безопасности Украины показала зрелищные кадры последних пяти задержаний опасных террористов и других преступников.

Пресс-центр спецслужбы обнародовал видео на официальном Telegram-канале, отметив, что на страже безопасности украинцев стоят настоящие специалисты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, в ролике снято:

задержание агента РФ, который готовил диверсию на Ривненщине;

разоблачение преступной группировки "Князя" в Харьковской области;

предотвращении теракта ФСБ на Луганщине;

обезвреживание членов банды "Лоты Гули" при попытке похищения человека;

арест продавца 70 боевых гранат для криминалитета.

"Когда работают наши коллеги из Центра специальных операций "А" – у преступников нет никаких шансов. Собрали оперативные записи с реальных спецопераций: задержание агентов ФСБ и террористов, вооруженных банд, которые до сих пор считают, что живут в 90-х, и торговцев оружием. Добавим только одно: "Работает СБУ!" – заверили спецназовцы.

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