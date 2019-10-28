Расстреливал жителей Счастья: СБУ поймала опасного террориста "ЛНР". Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала в Луганской области террориста "ЛНР", который обстреливал позиции Вооруженных сил Украины и мирные районы города Счастье.

Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Следствие установило, что житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион".

В Луганской области задержали террориста "ЛНР" Пресс-служба СБУ

СБУ поймала террориста "ЛНР" Пресс-служба СБУ

Отмечается, что вскоре злоумышленник разочаровался в размере "денежного содержания" и покинул незаконное вооруженное формирование.

Он перебрался на контролируемую Украиной территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников.

Правоохранители установили местонахождение бывшего боевика и задержали его. Против мужчины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. СБУ продолжила досудебное расследование.

СБУ поймала террориста, обстреливавшего Счастье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила начальника "службы пограничной охраны" так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР", которого прислали из России.

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