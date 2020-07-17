СБУ поймала одного из организаторов “референдумов” на Донбассе

Служба безопасности задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов так называемого референдума по созданию "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Задержанным оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористов и стал активным участником антиукраинских митингов. После этого он получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области", а также принимал активное участие в организации и проведении в области антиконституционного "референдума" 2014 о создании псевдореспублики "ЛНР". Вскоре его оттеснили новые "фавориты" пророссийских террористов.

Также в течение нескольких лет бывший украинский чиновник пытался вести бизнес на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой "ЛНР" и решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины.

Во время тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке.

Пособнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины задержали фигуранта дела генерала Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ.