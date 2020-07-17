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СБУ поймала одного из организаторов “референдумов” на Донбассе

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
8,2 т.
СБУ задержала одного из организаторов 'референдумов' по созданию 'ЛНР'

СБУ задержала одного из организаторов "референдумов" по созданию "ЛНР". Прес-служба СБУ

Служба безопасности задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов так называемого референдума по созданию "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Задержанным оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористов и стал активным участником антиукраинских митингов. После этого он получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области", а также принимал активное участие в организации и проведении в области антиконституционного "референдума" 2014 о создании псевдореспублики "ЛНР". Вскоре его оттеснили новые "фавориты" пророссийских террористов.

Также в течение нескольких лет бывший украинский чиновник пытался вести бизнес на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой "ЛНР" и решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины.

Во время тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке.

Пособнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины задержали фигуранта дела генерала Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ.

УкраинаЛуганскПсевдореферендумы на юго-востоке УкраиныСлужба безопасности Украины
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