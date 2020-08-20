СБУ поймала на взятке в 1 млн грн чиновников командования Медицинских сил ВСУ. Видео задержания
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в 1 млн гривен должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ.
Как сообщается на официальном сайте СБУ, чиновники организовали масштабную коррупционную схему при закупке средств индивидуальной защиты украинского войска.
По данным предварительного расследования, в сделке участвовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.
"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждой маски", – говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тысяч гривен – первой части отката. Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам из командования Медицинских сил.
Организаторов сделки задержали во время передачи заключительной части отката – 600 тысяч гривен.
Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.
Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия, проверяется причастность других военнослужащих и руководства командования Медицинских сил к функционированию коррупционной схемы.
Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 12 июня задержало несколько человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, во время передачи взятки в размере $6 млн.