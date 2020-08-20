СБУ поймала на взятке в 1 млн грн чиновников командования Медицинских сил ВСУ. Видео задержания

Злоумышленники взяли откат за поставки масок для военных.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в 1 млн гривен должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, чиновники организовали масштабную коррупционную схему при закупке средств индивидуальной защиты украинского войска.

По данным предварительного расследования, в сделке участвовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждой маски", – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тысяч гривен – первой части отката. Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам из командования Медицинских сил.

Организаторов сделки задержали во время передачи заключительной части отката – 600 тысяч гривен.

Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, проверяется причастность других военнослужащих и руководства командования Медицинских сил к функционированию коррупционной схемы.

СБУ поймала на взятке в 1 млн грн должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ ssu.gov.ua

Чиновники взяли откат за поставки масок для военных ssu.gov.ua

Организаторов сделки задержали во время передачи заключительной части отката ssu.gov.ua

Деньги злоумышленники сразу разделили между собой ssu.gov.ua

Взятку требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок ssu.gov.ua

Участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах ssu.gov.ua

Размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждой маски ssu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 ssu.gov.ua

Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения ssu.gov.ua

Состоялось 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников ssu.gov.ua

Проверяется причастность руководства командования Медицинских сил к функционированию коррупционной схемы ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 12 июня задержало несколько человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, во время передачи взятки в размере $6 млн.

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