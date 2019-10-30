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30 октября • обновлено в 19:12
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СБУ поймала "на горячем" агента Путина: подробности спецопераци

2.1т Читать материал на украинском

Контрразведка СБУ в Черкасской области задержала агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ на территории России.

"За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины", - сказано в сообщении.

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"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - рассказали в СБУ.

СБУ поймала агента Путина агента ФСБ

СБУ поймала агента Путина агента ФСБ

ssu.gov.ua

СБУ поймала агента Путина агента ФСБ

СБУ поймала агента Путина агента ФСБ

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила начальника "службы пограничной охраны" так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР", которого прислали из России.

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Место
Украина Черкассы
Теги
Служба безопасности Украины ФСБ
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... секретных материалов оборонной сферы Украины." Прям дух захватывает от нетерпежа - шож вы там придумали то такое - сякое?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не повезло туристу, хотел музеи и заповедники пофоткать, а тут СБУ повязали в момент передачи фото по вайберу ("отработали" каналы связи")
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Секрет засолки сала выдал?
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