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12 декабря • обновлено в 02:04
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Сливали военные данные России: СБУ "накрыла" группу хакеров с западной Украины

1.5т
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Четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей организовали сайт, на котором незаконно продавали информацию из закрытых государственных информационных ресурсов, в том числе военного характера.

Сотрудники Службы безопасности блокировали деятельность организованной группировки, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цену на информацию преступники варьировали в зависимости от характера данных и их количества. Через незаконный сайт совершались передачи сведений, в частности, о закупках и перемещении техники.

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По предварительной информации, среди покупателей были также представители РФ.

Сливали военные данные России: СБУ "накрыла" группу хакеров с западной Украины

Коллаж

Злоумышленников задержали во время продажи одной из баз данных в Ивано-Франковске.

Во Львовской области следователи СБУ обнаружили в офисе и по местам жительства фигурантов дела компьютерную технику с ограниченными базами данных, что является собственностью государства, и кредитные карточки, на которые злоумышленники получали деньги за информацию.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 и по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной согласно действующему законодательству) УК Украины.

Сливали военные данные России: СБУ "накрыла" группу хакеров с западной Украины

ssu.gov.ua

Сливали военные данные России: СБУ "накрыла" группу хакеров с западной Украины

ssu.gov.ua

Сливали военные данные России: СБУ "накрыла" группу хакеров с западной Украины

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на оккупированном Донбассе.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Криминал
Место
Украина Львов
Теги
Служба безопасности Украины Киберпреступность фотографии
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