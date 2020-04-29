Служба безопасности Украины разоблачила незаконную добычу песка в промышленных масштабах в Коростышевском районе Житомирской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к преступлению причастен бывший депутат Житомирского городского совета и директор местного предприятия.

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

Именно они под видом работ по созданию водоема для рыбохозяйственных нужд начали самовольную добыча песка.

Установлено, что злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники. Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства.

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

Инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тыс. кубических метров песка на 182 млн гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллионов гривен.

По материалам СБУ экс-депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил использования недр, создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области предприниматель организовал незаконную добычу песка, чем нанес государству ущерб на 65300000 гривен.