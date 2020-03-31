На Закарпатье поймали банду вымогателей-рэкетиров, одним из главарей которой является депутат Свалявского райсовета.

Задержание организованной преступной группировки провели сотрудники Службы безопасности Украины, передает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Украинцы подозреваются в причастности к совершению ряда тяжких преступлений на территории области.

Депутат Свалявского райсовета был главарем банды Коллаж

По предварительной версии следствия, задержанные создавали искусственные конфликтные ситуации и вымогали у граждан деньги за "решение проблем".

Они, облагая "данью" представителей коммерческих структур, "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое и физическое насилие.

Во время обыска в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили наркотические вещества, деньги в иностранной и национальной валютах, оружие, кастеты, патроны различного калибра. Оружие злоумышленники использовали для запугивания граждан.

Депутат Свалявского райсовета был главарем банды вымогателей ssu.gov.ua

Депутат Свалявского райсовета был главарем банды вымогателей ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя.

Решается вопрос об объявлении восьми участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по статьям 255, 189, 307 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Депутат Свалявского райсовета был главарем банды вымогателей ssu.gov.ua

Задержание банды

Задержание банды

Задержание банды

Задержание банды

Как писал OBOZREVATEL, ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила в Днепре завербованного российскими спецслужбами бывшего сотрудника украинского Министерства внутренних дел.

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