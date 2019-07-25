СБУ отпустила моряков с задержанного корабля России

Моряков с российского танкера Nika Spirit, который задержала Служба безопасности Украины, отпустили на свободу.

Об этом сообщил капитан Измаильского порта Михаил Тихонов, сообщается на Telegram-канале Daily Storm.

Танкер России ТАСС

Новость также подтвердили и источники в СБУ, пишет "Страна". При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины – по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют.

В свою очередь, на Telegram-канале Vesti уточнили, что экипаж танкера NEYMA в составе 15 человек отпустили, так как они не присутствовали во время захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Пропагандистский ресурс RT на своем Telegram-канале, ссылаясь на посольство России в Киеве, позднее добавил, что моряки с задержанного судна возвращаются домой.

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова в комментарии РИА "Новости" отметила, что они едут в Молдову, откуда вылетят в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA.

Именно данное морское судно блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе.

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