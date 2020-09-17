СБУ открыла более 80 дел по госизмене и терроризму

С начала 2020 года Служба безопасности Украины открыла 81 уголовное производство по фактам государственной измены, участия в террористических группировках, а также диверсий, шпионажа и терактов.

В большинстве случаев расследование касается агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины, сообщается на сайте СБУ.

"С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто о создании террористической группы или организации, и по 2 – о диверсии, шпионаже и терактах", – сказано в сообщении.

В спецслужбе добавили, что всего с начала 2020 года по материалам контрразведки было открыто 221 уголовное производство. Также за указанный период по результатам расследования суды вынесли приговоры 73 лицам, 21 из них – за госизмену.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.