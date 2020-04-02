СБУ обыскала клинику Eurolab Пальчевского из-за сокрытия коронавируса

В частной клинике Eurolab, которая принадлежит бизнесмену Андрею Пальчевскому, СБУ провела обыски по факту сокрытия заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом он рассказал в эфире телеканала "112", назвав официальную причину следственных действий.

"Официальная причина – статья 113, кажется, диверсия против государства ... Попытка привязать меня к тому, что, якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии", – сообщил Пальчевский.

Андрей Пальчевский

При этом он отметил, что сотрудники СБУ во время обысков вели себя адекватно и он "не увидел ни одного хамства". Пальчевский подчеркнул, что его не удастся сломить и закрыть рот: "всруся, але не підкорюся".

Пальчевский отметил, что наказание за такую ​​статью от 8 до 15 лет. Добавим, что ст. 113 УК "Диверсия" предусматривает наказание лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.

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