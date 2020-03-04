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4 марта • обновлено в 21:20
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СБУ обвинила экс-пленного в пытках украинцев

3.2т
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в пытках соотечественников украинцу, который был освобожден из плена ОРДЛО во время обмена в декабре 2019 года.

Находясь в тюрьме так называемого "МГБ ДНР", он добровольно вступил в состав незаконного вооруженного подразделения, сообщается на странице СБУ в Facebook.

СБУ обвинила экс-пленного в пытках украинцев

delo.ua

"Вместе с сообщниками он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан - как гражданских, так и пленных военнослужащих ВСУ. Доказательная база была собрана во время проведения допросов пострадавших, а также благодаря слаженной работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБУ", – отметили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что во время обысков по месту проживания подозреваемого, обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР".

Подозрение объявлено по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, луганчанка Виктория Воронина впервые рассказала о нечеловеческих пытках, которым ее подвергали террористы "ЛНР". Ее освободили во время обмена пленными в декабре 2019 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" пытки Служба безопасности Украины
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злой укр
злой укр
шо такое два хохла-партизанский отряд с предателем.
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злой укр
злой укр
укрМГБ в действии.
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