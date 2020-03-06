СБУ назвало "сенсацию" о ликвидации террориста "Гиви" фейком

Служба безопасности Украины заявила, что в ее рядах никогда не служил Олег Сугерей, который рассказал журналистам якобы детали ликвидации террориста "ДНР" Михаила Толстых ("Гиви").

Официальный комментарий по этому поводу появился на странице СБУ в Facebook. В нем спецслужба призвала журналистов не распространять ложную информацию и тщательно проверять собственные источники.

Михаил Толстых ("Гиви") "Деловая столица"

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сурегей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины", – сказано в сообщении ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сугерей, который представился агентом СБУ, дал интервью изданию "Цензор.НЕТ". В нем он заявил, что "Гиви" якобы ликвидировала девушка-блондинка, которая втерлась к террористу в доверие и заложила взрывчатку в его кабинете.

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