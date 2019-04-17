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Громкие убийства сотрудников СБУ и Минобороны: всплыл след ФСБ России

2.2тЧитать материал на украинском

Служба безопасности Украины установила организатора убийств сотрудника СБУ Александра Хараберюша и сотрудника разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала.

Им оказался сотрудник ФСБ РФ, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

"Настоящим организатором убийств, вследствие которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ", — сказал он.

Максим Шаповал

Максим Шаповал

"Гордон"

Новости
''Потратила на гульки и наркотики'': террористка ''ДНР'' рассекретила детали убийства полковника СБУ
Александр Хараберюш

Александр Хараберюш

Википедия

Грицак также добавил, что в дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев "лично контролировал финальную фазу террористических операций, находясь в центре специальных операций МГБ ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Василий ГрицакМаксим ШаповалАлександр Хараберюш
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Клоунада в рамках выборной компании Порося
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Я полагаю, доказательства причастности ФСБ такие же неопровержимые, как с "покушением" на нах. никому не нужное Бабченко и "терактом" в харьковском метро?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Поросёнков Петя, а также на Антошку Геращенко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Генералу ФСБ делать не хер, чтобы взрывать свидомых воров, казнокрадов и упырей.
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