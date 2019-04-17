Громкие убийства сотрудников СБУ и Минобороны: всплыл след ФСБ России

Служба безопасности Украины установила организатора убийств сотрудника СБУ Александра Хараберюша и сотрудника разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала.

Им оказался сотрудник ФСБ РФ, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

"Настоящим организатором убийств, вследствие которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ", — сказал он.

Максим Шаповал "Гордон"

Александр Хараберюш Википедия

Грицак также добавил, что в дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев "лично контролировал финальную фазу террористических операций, находясь в центре специальных операций МГБ ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся