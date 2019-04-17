Громкие убийства сотрудников СБУ и Минобороны: всплыл след ФСБ России

Служба безопасности Украины установила организатора убийств сотрудника СБУ Александра Хараберюша и сотрудника разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала.
Им оказался сотрудник ФСБ РФ, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
"Настоящим организатором убийств, вследствие которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ", — сказал он.
Максим Шаповал
"Гордон"
Александр Хараберюш
Википедия
Грицак также добавил, что в дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев "лично контролировал финальную фазу террористических операций, находясь в центре специальных операций МГБ ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Автомобиль, за рулем которого находился полковник военной разведки Шаповал, был взорван в Киеве 27 июня 2017 года. Военный погиб на месте.
Шаповал разрабатывал и проводил уникальные спецоперации с целью сбора доказательств вооруженной агрессии России против Украины.
Авто с полковником СБУ Александром Хараберюшем подорвали в центре Мариуполя 31 марта 2017 года. Террористка "ДНР" Юлия Просолова получила 12 лет за его убийство.
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