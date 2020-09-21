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СБУ нашла у коррупционеров из "Укрзалізниці" пачки денег в холодильнике

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
9,8 т.

  • Чиновники монополизировали сегмент рынка с контейнерными перевозками

  • Прибыли получала подконтрольная им частная фирма

  • По факту правонарушения были проведены обыски в Киеве и Одессе

СБУ разоблачила миллионную схему на ''Укрзалізниці''

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную коррупционную сделку отдельных руководителей АО "Укрзалізниця". Ее фигуранты прятали огромные суммы денег просто в коробках и в холодильнике с продуктами.

Как сообщает пресс-служба СБУ, схема была организована во время контейнерных перевозок. В частности, чиновники искусственно создали для одного из филиалов "Укрзалізниці" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.

Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Деньги участники схемы на "Укрзалізниці" спрятали в холодильнике.
Большие наличные суммы организаторы сделки сложили в коробки.

"Сотрудники СБУ в рамках начатого уголовного производства задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы", – говорится в сообщении.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзалізниці" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также было изъято более 1,2 млн гривен, на которые судом наложен арест.

В итоге правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

СБУ изъяла печати фиктивных фирм.
Чиновники УЗ монополизировали один сегмент рынка перевозок.
На местах обыска была найдена черновая бухгалтерия.
Обыски провели в Киеве и Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаБорьба с коррупцией в УкраинеСлужба безопасности УкраиныУкрзалізниця
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