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СБУ накрыла схему подачек денег для "Л/ДНР": организатор задержан

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали механизм содействия деятельности незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что несколько украинских граждан по согласованию с представителями псевдореспублик зарегистрировали на временно оккупированных территориях коммерческие структуры для предоставления услуг "национализированным" предприятиям в "республиках".

Содействие предоставлялось, в том числе военизированному формированию "МЧС ДНР", в частности осуществлялся ремонт, техническое обслуживание машин и монтаж оборудования. При этом зарегистрированные частные предприятия систематически платили "налоги" в псевдобюджеты террористических организаций.

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По данным СБУ, от противоправной схемы представители террористических организаций получали финансовые поступления в псевдобюджеты и использовали их, в частности для финансирования НВФ.

Правоохранители задержали организатора противоправной схемы, который постоянно проживал на временно оккупированных территориях, когда он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или организации). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника "Седого", руководящего отрядом спецназначения в "ЛНР", который убивал главарей "республики".

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Место
Украина
Теги
СБУ ДНР
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Сало Уронили
Сало Уронили
ха-ха-ха.канал сбу перекрыла,я скажу вам больше.,только ни кому....в Крыму cyka,все граждане Украины,платят налог..... тише..... РОССИИ
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