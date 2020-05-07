СБУ накрыла сеть шпионов "ДНР": сливали данные о секретных объектах Украины

Служба безопасности Украины прекратила деятельность нескольких охранных фирм, которые сливали информацию об объектах критической инфраструктуры Украины террористам "ДНР".

Как сообщается на сайте спецслужбы, шпионскую сеть организовали три бывших правоохранителя из временно оккупированного Донецка. В 2014 году они переехали на контролируемую украинскими властями территорию, однако главный офис продолжал работать в захваченном городе.

СБУ разоблачила сеть шпионов "ДНР" Сайт СБУ

Злоумышленники получили разрешения "органов власти "псевдореспублик" на предоставление охранных и противопожарных услуг "государственным предприятиям и учреждениям "ДНР". В этой связи они регулярно платили налоги в так называемый бюджет "ДНР", часть из которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований.

На контролируемой украинскими властями территории бизнесмены предоставляли услуги по установке и обеспечению деятельности систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди клиентов коммерсантов были предприятия, которые относятся к стратегическим объектам государства.

СБУ разоблачила сеть шпионов "ДНР" Сайт СБУ

"Следователи и киберспециалисты СБУ задокументировали, что через интеграцию систем безопасности информацию, в том числе технического характера, со стратегических предприятий передавали в главный офис в Донецке. Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов с так называемыми "органами государственной безопасности" самопровозглашенной "ДНР", – сказано в сообщении СБУ.

В результате проведенных мероприятий на территории четырех регионов Украины противоправная деятельность охранных фирм была заблокирована. В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

Сейчас продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса. По их результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

СБУ разоблачила сеть шпионов "ДНР" Сайт СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля в Одессе сотрудники СБУ задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической "ДНР", который участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.