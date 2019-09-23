Крутили миллиарды: СБУ "накрыла" огромный конвертационный центр

Служба безопасности Украины ликвидировала огромный конвертационный центр. Его годовой оборот составлял более 1 млрд гривен.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики.

Отмечается, что среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий. Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "офшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7", – говорится в сообщении.

Задержание организаторов конвертационного центра Сайт СБУ

Обыски в конвертационном центре Сайт СБУ

Фиктивные печати Сайт СБУ

Изъятая наличность Сайт СБУ

Изъятая наличность Сайт СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

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