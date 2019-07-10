СБУ накрыла миллионную табачную схему: преступники смогли откупиться

Компания, в которой СБУ изъяла 50 млн грн неучтенной наличности и большую партию сигарет, откупилась от ответственности.

Об этом OBOZREVATEL сообщили личные источники. Кроме всего, нарушители уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен.

Редакция обещает взять под личный контроль, поскольку догадывается, кто стоит за помощью махинаторам избежать наказания. Мы намерены детально отслеживать судьбу коррупционеров.

Напомним, СБУ накрыла табачную схему в конце июня. Правоохранители установили, что должностные лица одного из предприятий, действуя на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен. Фигуранты производства осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов.

Наличность, найденная при обыске у преступников Пресс-служба СБУ

Табачные изделия, найденные при обыске у преступников Пресс-служба СБУ

Наличность, найденная при обыске у преступников Пресс-служба СБУ

"Для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий. Они также помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования "клиентам" фиктивного налогового кредита. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 млн грн неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн ", – сообщалось на сайте СБУ.

Примечательно, что подтвердить документально происхождение товара и наличности менеджмент предприятия не смог и отказался давать какие-либо объяснения.

Наличные, найденные при обыске у преступников Пресс-служба СБУ

Наличность, найденная при обыске у преступников Пресс-служба СБУ

Табачные изделия, найденные при обыске у преступников Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре участники российско-украинской войны, среди которых и бойцы "Объединения добровольцев", вышли на протест против деятельности фирмы-табачного монополиста "Тедис Украина", владельцы которой финансируют террористов и сепаратистов.

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