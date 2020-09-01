СБУ накрыла группу изготовителей фальшивых паспортов ЕС. Фото

Юрий Сергиенко Расследования 21:43, 1.09.2020 Обновлено: 21:53, 1.09.2020

Служба безопасности задержала в нескольких областях Украины членов группировки, которые занималась подделкой паспортов стран ЕС для иностранцев.

Документы изготавливались для выходцев из стран Средней Азии и Ближнего Востока, которых незаконно легализировали на территории Украины, а затем переправляли в Евросоюз, сообщается на сайте спецслужбы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Задержана группировка, которая подделывала паспорта ЕС

Оперативники задокументировали более 300 эпизодов изготовления поддельных ID-карточек и загранпаспортов стран ЕС. Также установлены более 20 оптовых заказчиков фальшивых документов в 12 регионах Украины.

СБУ задержала участников группировки, которые подделывали паспорта ЕС

По данным СБУ, с начала 2017 года злоумышленники подделали почти 4 тысячи документов.

Обыски по месту проживания задержанных

В рамках спецоперации в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях спецслужбе удалось разоблачить всех участников группировки, в том числе и "оптового заказчика", который оказался сотрудником Национальной полиции. Также была блокирована деятельность цеха по производству подделок.

СБУ показала документы одного из задержанных

"Во время следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленников образцы фальшивок, оборудования для их изготовления, большую сумму наличными, полученную от противоправной деятельности, и другие вещи, имеющие доказательственное значение. Все они будут направлены на экспертизу. Кроме того, изъяты 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия, которая хранилась без соответствующих разрешений и с признаками переработки", – уточнили в СБУ.

У задержанных обнаружено оружие

Шести фигурантам сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 и части 3 статьи 358 УК.

Во время обысков обнаружены деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе СБУ задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство".

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