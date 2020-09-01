МоваЯзык

Топ-темы:

СБУ накрыла группу изготовителей фальшивых паспортов ЕС. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,2 т.
СБУ задержала группу людей, которые изготавливали фальшивые паспорта ЕС

СБУ задержала группу людей, которые изготавливали фальшивые паспорта ЕС.

Служба безопасности задержала в нескольких областях Украины членов группировки, которые занималась подделкой паспортов стран ЕС для иностранцев.

Документы изготавливались для выходцев из стран Средней Азии и Ближнего Востока, которых незаконно легализировали на территории Украины, а затем переправляли в Евросоюз, сообщается на сайте спецслужбы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Задержана группировка, которая подделывала паспорта ЕС

Задержана группировка, которая подделывала паспорта ЕС

Оперативники задокументировали более 300 эпизодов изготовления поддельных ID-карточек и загранпаспортов стран ЕС. Также установлены более 20 оптовых заказчиков фальшивых документов в 12 регионах Украины.

СБУ задержала участников группировки, которые подделывали паспорта ЕС

СБУ задержала участников группировки, которые подделывали паспорта ЕС

По данным СБУ, с начала 2017 года злоумышленники подделали почти 4 тысячи документов.

Обыски по месту проживания задержанных

Обыски по месту проживания задержанных

В рамках спецоперации в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях спецслужбе удалось разоблачить всех участников группировки, в том числе и "оптового заказчика", который оказался сотрудником Национальной полиции. Также была блокирована деятельность цеха по производству подделок.

СБУ показала документы одного из задержанных

СБУ показала документы одного из задержанных

"Во время следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленников образцы фальшивок, оборудования для их изготовления, большую сумму наличными, полученную от противоправной деятельности, и другие вещи, имеющие доказательственное значение. Все они будут направлены на экспертизу. Кроме того, изъяты 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия, которая хранилась без соответствующих разрешений и с признаками переработки", – уточнили в СБУ.

У задержанных обнаружено оружие

У задержанных обнаружено оружие

Шести фигурантам сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 и части 3 статьи 358 УК.

Во время обысков обнаружены деньги

Во время обысков обнаружены деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе СБУ задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

УкраинаСлужба безопасности Украины
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Расследования