СБУ накрыла "ботоферму", которая работала на Россию и "ДНР": подробности и фото

СБУ пресекла деятельность группы лиц в Киеве, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для граждан России и террористов "ДНР".

"Аккаунты использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки по почте товаров, изъятых из законного оборота", – сообщили в ведомстве.

"Ботоферма" также использовалась для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.

Правоохранители изъяли оборудование, управляющее массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений. Вследствие обысков следователи получили "неоспоримые доказательства причастности конкретных лиц".

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму" ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму" ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму" ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму" ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму" ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на оккупированном Донбассе.

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