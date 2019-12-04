СБУ накрыла "ботоферму", которая работала на Россию и "ДНР": подробности и фото

СБУ пресекла деятельность группы лиц в Киеве, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для граждан России и террористов "ДНР".
"Аккаунты использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки по почте товаров, изъятых из законного оборота", – сообщили в ведомстве.
"Ботоферма" также использовалась для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.
Правоохранители изъяли оборудование, управляющее массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений. Вследствие обысков следователи получили "неоспоримые доказательства причастности конкретных лиц".
В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"
ssu.gov.ua
В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"
ssu.gov.ua
В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"
ssu.gov.ua
В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"
ssu.gov.ua
В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"
ssu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на оккупированном Донбассе.
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