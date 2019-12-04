Главная Новости
4 декабря • обновлено в 23:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

СБУ накрыла "ботоферму", которая работала на Россию и "ДНР": подробности и фото

6.1т
Читать материал на украинском

СБУ пресекла деятельность группы лиц в Киеве, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для граждан России и террористов "ДНР".

"Аккаунты использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки по почте товаров, изъятых из законного оборота", – сообщили в ведомстве.

"Ботоферма" также использовалась для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.

Новости
Устроили ад бизнесменам: СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

Правоохранители изъяли оборудование, управляющее массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений. Вследствие обысков следователи получили "неоспоримые доказательства причастности конкретных лиц".

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

ssu.gov.ua

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

В Киеве накрыли пророссийскую "ботоферму"

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на оккупированном Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Киев
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
4
7
Смешно
34
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Нарештi пэрэмоха!.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС трычи! ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Штуцер Лёва, не спишь, гнида? Твоих кастрировали!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Petrov Valery
Petrov Valery
Росcия занимается контрабасом в Киеве на государственном уровне? Теперь верю, что Зелeнский пристроил в СБУ своих людей из 95-го квартала.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Очередная свинячя бредятя в уши венерически больным украм))))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
2 из 4 ответов | показать все
Kasido Jeik
Kasido Jeik
Великий Кормчий, а вас еще непоймали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Великий Кормчий, гнида - ты о чем? О чем ты визжишь, свинья рюзге? Отвечать, быдлo с паРРАши, когда тебя человек спрашивает! Как твоего выродка дида-ваивала немцы еще 80 лет назад называли? Как, сyка? Русская свинья, ты не пАнимаешь меня? Руссишшвайне!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги