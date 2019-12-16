СБУ наказала пропагандистов Путина, которые прорвались в Украину

Группе пропагандистов российского телеканала "Звезда", попавшей на территорию Украины 12 декабря, запрещен въезд в страну на три года.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила спикер Службы безопасности Елена Гитлянская, уточнив, что кремлевские журналисты уже отправились домой.
"Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", – отметила Гитлянская.
Пропагандистка телеканала "Звезда"
Скриншот видео
По ее словам, сотрудники скандального телеканала въехали в Украину под личиной обычных граждан. У них даже не было аккредитации для журналистской деятельности.
Пропагандистка телеканала "Звезда" на Майдане
Кадр из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский на "нормандском формате" предложил пропагандистам приехать в Украину, чтобы прекратить лепить фейки.
Он потроллил топ-пропагандиста Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони".
Соловьев огрызнулся в ответ на приглашение Зеленского.
Позже главред RT Маргарита Симоньян и спикер МИД РФ Мария Захарова ответили, что им запрещен въезд.
А 12 ноября "по приглашению" приехали пропагандисты телеканала "Звезда". Диана Сирази призналась, что ранее коллеги посещали Киев под надуманными предлогами.
В СБУ заявили, что женщина прибыла в украинскую столицу, как частное лицо.
А в Госпогранслужбе ответили, что пропустили пропагандистов "Звезды", поскольку те скрыли настоящую цель визита.
16 декабря корреспондент телеканала НТВ Сергей Савин пожаловался, что его не пропустили в Украину.
Вслед за ним украинские пограничники отправили домой еще одного пропагандиста – Александра Тонких.
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