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16 декабря • обновлено в 21:26
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СБУ наказала пропагандистов Путина, которые прорвались в Украину

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Группе пропагандистов российского телеканала "Звезда", попавшей на территорию Украины 12 декабря, запрещен въезд в страну на три года.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила спикер Службы безопасности Елена Гитлянская, уточнив, что кремлевские журналисты уже отправились домой.

"Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", – отметила Гитлянская.

Пропагандистка телеканала "Звезда"

Пропагандистка телеканала "Звезда"

Скриншот видео

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По ее словам, сотрудники скандального телеканала въехали в Украину под личиной обычных граждан. У них даже не было аккредитации для журналистской деятельности.

Пропагандистка телеканала "Звезда" на Майдане

Пропагандистка телеканала "Звезда" на Майдане

Кадр из видео

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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