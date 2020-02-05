СБУ нагрянула с обыском на канал "1+1": все детали

В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18, в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.
Видеотрасляцию происходящего запустили на YouTube-канале "Свободный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как СБУшники "схлестнулись" с журналистами. Последние в удивлении требовали показать удостоверения и назвать причину обыска.
СБУ нагрянула с обыском на "1+1"
СБУ нагрянула с обыском на "1+1"
Скриншот из видео
Силовики предоставили постановление суда о проведении следственных действий.
СБУ нагрянула с обыском на "1+1"
По информации OBOZREVATEL, обыски проходят не только в офисе "1+1", но и у некоторых сотрудников канала. Уже известно, что правоохранители прибыли домой к редактору сайта Денису Данько. Вскоре ТСН сообщила, что силовики пришли также домой к журналисту Евгению Куксину и его коллеге Александру Низовцеву. Последний, по словам адвоката Максима Шиленко, давно не работает на телеканале.
По предварительным данным, СБУ подозревает в совершении преступления именно Куксина. Он заявлял на камеры, что не знает, о чем идет речь. Однако вскоре рассказал, что в решении суда идет речь о прослушке Гончарука.
СБУ нагрянула с обыском на "1+1"
Скриншот из видео
Куксин заявил, что не знает о причинах обыска
Скриншот из видео
Силовики зачитали постановление суда: обыск назначили по делу о незаконном прослушивании. Все факты указывают, что речь идет о "пленках Гончарука". В частности Куксину предложили добровольно выдать устройства для прослушки и монтажа.
Сотрудники СБУ начали изымать технику в офисе: в протокол внесли системный блок компьютера Куксина, а также компьютеры других сотрудников, на которых он мог работать.
Вскоре пресс-служба СБУ опубликовала официальное заявление об обыске.
"Следственные действия не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем. Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется", – пояснили силовики.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что о давлении на СМИ речи быть не может и призвал журналистов не манипулировать общественным мнением.
Он добавил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились и касательно министров, представителей государственной власти, правоохранителей.
Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи. По словам главы СБУ, все они без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.
Отреагировал и сам телеканал. В "1+1" заявили, что причины обыска неизвестны и обратился к главе СБУ Ивану Баканову с требованием объяснить, что происходит.
На фоне скандального обыска бывший народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные о Куксине.
"Есть основания считать, что пленки монтировались и сопровождались титрами на компьютере, к которому мог иметь отношения журналист программы "Гроші" и доверенное лицо Дубинского Евгений Куксин. Он неудачно баллотировался на парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец. В предвыборных документах сказано, что он 1994 года рождения, он корреспондент в компании “1+1 продакшн" и у него среднее специальное образование. Последнее может объяснять тот факт, что в титрах на “пленках Гончарука” много ошибок и не переведены английские слова", – написал он в Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ озвучили данные, что СБУ и МВД отчитались перед президентом Владимиром Зеленским о том, кто слил "пленки Гончарука". Стало известно, что запись якобы смонтировали на компьютере журналиста программы расследований известного телеканала.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.