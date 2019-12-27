СБУ нагрянула с обысками в Администрацию морпортов Украины

В пятницу, 27 декабря, детективы НАБУ вместе с СБУ пришли с обысками на госпредприятие "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица АМПУ подозреваются в злоупотреблении при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Обыск в АМПУ НАБУ

Обыск в АМПУ НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря детективы НАБУ пришли с обыском в Министерство информационной политики Украины.

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