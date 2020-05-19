СБУ идентифицировала снайперов ФСБ, убивших воина ВСУ на Донбассе

Служба безопасности Украины установила личности снайперов, которые в феврале на Донбассе убили украинского военнослужащего.

Среди них был представитель российских спецслужб, сообщается на сайте СБУ.

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Отмечается, что снайперская группа 27 февраля обстреляла позиции подразделения ООС в районе Новотошковского Луганской области.

Тогда погиб младший сержант Владимир Федченко, еще один военнослужащий получил ранение.

"Контрразведчики и следователи СБУ получили данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них – представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, которые террористы применили против украинских военных", – подчеркнули в украинской спецслужбе.

СБУ открыла уголовное производство по части 3 статьи 258 (террористический акт, который привел к гибели человека) УК. Продолжаются следственные действия.

Также проверяется причастность вражеских снайперов к обстрелам украинских военнослужащих в Попаснянском районе Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая штаб ООС обнародовал видеодоказательства работы снайперов ФСБ РФ на оккупированных территориях Луганской области. Они действовали с 26 по 28 февраля.

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