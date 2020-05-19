Главная Новости
20 мая • обновлено в 01:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

СБУ идентифицировала снайперов ФСБ, убивших воина ВСУ на Донбассе

3.6т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины установила личности снайперов, которые в феврале на Донбассе убили украинского военнослужащего.

Среди них был представитель российских спецслужб, сообщается на сайте СБУ.

СБУ идентифицировала снайперов ФСБ, убивших воина ВСУ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что снайперская группа 27 февраля обстреляла позиции подразделения ООС в районе Новотошковского Луганской области.

Тогда погиб младший сержант Владимир Федченко, еще один военнослужащий получил ранение.

"Контрразведчики и следователи СБУ получили данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них – представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, которые террористы применили против украинских военных", – подчеркнули в украинской спецслужбе.

СБУ открыла уголовное производство по части 3 статьи 258 (террористический акт, который привел к гибели человека) УК. Продолжаются следственные действия.

Также проверяется причастность вражеских снайперов к обстрелам украинских военнослужащих в Попаснянском районе Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая штаб ООС обнародовал видеодоказательства работы снайперов ФСБ РФ на оккупированных территориях Луганской области. Они действовали с 26 по 28 февраля.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
12
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Ученые выяснили новую опасность масок: кому рекомендуют не носить повязку на лице.

  • Комаровский рассказал, где больше всего рисков "встретиться" с коронавирусом.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги