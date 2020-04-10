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10 апреля • обновлено в 18:02
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СБУ и ГБР отказались регистрировать дело о госизмене Ермака: Вятрович подал в суд

3.7т
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Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович написал жалобу на ГБР в суд, потому что ведомство отказалось расследовать возможную государственную измену председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Речь идет о подписании соглашения о создании так называемого координационного совета с представителями ОРДЛО. Об этом нардеп сообщил на своей странице Facebook.

"Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться", – отметил он.

СБУ и ГБР отказались регистрировать дело о госизмене Ермака: Вятрович подал в суд

В частности, Вятрович напомнил, что после того, как Андрей Ермак и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма подписали соглашение о создании органа, который предусматривает прямые переговоры украинской стороны с боевиками, он обратился к Госбюро расследований с требованиями открыть уголовное производство по факту государственной измены.

Кроме этого, депутат требовал расследовать причастность других должностных и служебных лиц Украины, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского.

СБУ и ГБР отказались регистрировать дело о госизмене Ермака: Вятрович подал в суд

Facebook/Владимир Вятрович

Однако на днях нардеп получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту.

"Такой отказ – незаконный. На очереди – СБУ. Куда я так же направил обращение о госизмене Кучмы и Ермака, и откуда так же получил такой же ответ, как с ГБР, как под копирку. Не представляю, как ГБР и СБУ будут обосновывать незаконной отказ, даже в наших судах", – возмутился Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины отказалась регистрировать уголовное производство из-за согласия главы ОПУ Андрея Ермака на создание консультативного совета с представителями террористических "Л/ДНР". Тогда запрос отправлял народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей Ермак Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований ОРДЛО Служба безопасности Украины
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