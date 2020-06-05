СБУ: частные компании хотели незаконно "откусить" пять гектаров у порта "Южный"

Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение части территории ГП "Морской торговый порт "Южный", сообщает "Думская" .

Как сообщили изданию в пресс-службе СБУ, несколько частных компаний в сговоре с управлением архитектуры Южненского горсовета хотели вывести из собственности порта почти 5 гектаров земли стоимостью в десятки миллионов гривен.

В частную собственность мог попасть участок порта, на котором построены гидротехнические сооружения.

Напомним, что на прошлой неделе оперативники Службы безопасности Украины в Одесской области остановили фуру с грузом контрабандных сигарет общей стоимостью в 1,5 миллиона гривен. Сигареты везли в Одессу из одной из постсоветских стран.

13 мая президент Владимир Зеленский сменил руководство одесского УСБУ. Вместо Виталия Харченко, который не проработал и года, управление возглавил Виктор Доровской, ранее занимавший в нем должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (К).

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