Сбили Ил-76 на Донбассе: обнародованы паспорта военных ГРУ из ЧВК ''Вагнера''

Обнародованы скан-копии паспортов 6 внештатных сотрудников ГУ ГШ ВС России (бывшее ГРУ), которые выполняли боевые задачи на украинском Донбассе.

Документы и сведения о награждении российскими государственными наградами тех из них, кто наиболее отличился в боях, опубликованы международным разведывательным сообществом InformNapalm из собственных источников. Отмечается, что их фамилии совпадают со списком лиц, который опубликовала СБУ 7 октября.

1. Шаповалов Виктор Викторович, 17.08.1985, адрес регистрации: Волгоградская область, н.п. Донской, ул. Центральная, д. 17, кв. 2, должность: механик-водитель танковой роты ЧВК "Вагнера", личный номер — М-0808, позывной — "Колпак". На территории Украины в составе ЧВК "Вагнера" участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию.

2. Чупахин Роман Александрович, 16.02.1989, адрес регистрации: Ростовская область, слобода Верхнемакеевка, ул. Гагарина, д. 58, должность: такелажник роты материального обеспечения, личный номер — М-0721, позывной — "Чупа". На территории Украины в составе ЧВК "Вагнера" также участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию.

3. Тишкович Павел Михайлович, 19.09.1981, адрес регистрации: Забайкальский край, г. Чита, мкр-н Девичья сопка, д. 40, кв.13, должность: стрелок фильтрационного взвода, личный номер — М-0525, позывной — "Циклоп". В марте-апреле 2016 года находился в составе резервной роты ЧВК на территории Украины. А с 2017 года — откомандирован в Сирию. Ранее проходил службу в 24-й ОБрСпН ГРУ ГШ ВС РФ.

4. Светкин Егор Владимирович, 20.03.1986, адрес регистрации: Самарская область, село Хрящевка, ул. Полевая, д. 35, кв. 9, должность: механик-водитель 3-го танкового взвода танковой роты, личный номер — М-0823, позывной — "Буран". На территории Украины в составе ЧВК "Вагнера" участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию.

5. Лузан Сергей Иванович, 11.07.1972, адрес регистрации: Краснодарский край, село Варнавинское, ул. Партизанская, д. 6Б, должность: водитель взвода подвоза боеприпасов артиллерийской батареи 2С1, личный номер — М-1694, позывной — "Сибиряк". В составе ЧВК "Вагнера" принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины вблизи Луганского аэропорта (июль-август 2014 года). После Украины принимал участие в боевых действиях в Сирии.

6. Лебедев Андрей Николаевич, 29.07.1974, адрес регистрации: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 2, кв.63, должность: старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК, личный номер — М-1671, позывной — "Лебедь". Принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины вблизи Луганского аэропорта (за подозрениями СБУ, сбил украинский ИЛ-76) и населенных пунктов Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). В октябре 2014 года награжден государственной наградой РФ — медалью "За отвагу". В мае 2015 года награжден государственной наградой РФ — "Орденом мужества".

Однако наиболее интересным является тот факт, что в апреле 2016 года Шаповалов и Светкин были представлены к награждению государственной наградой РФ — "Орденом мужества", а Лебедев — "Медалью Суворова", как "участники оперативно-разведывательных и специальных мероприятий в районе н.п. Пальмира", а в наградных листах в графе "должность", после самой должности в ЧВК "Вагнера", указано: "работа в интересах МО РФ". И если "Орденом мужества" награждаются как военные, так и гражданские лица, то "Медалью Суворова" награждаются только военнослужащие РФ.

"Опубликованная информация раскрывает данные лиц, которые в России составляют государственную тайну, и свидетельствует, что ЧВК "Вагнера" является лишь прикрытием для деятельности "внештатной" отдельной бригады ГРУ. Поэтому все преступления ее служащих являются военными преступлениями руководства Российской Федерации, а не частного лица или компании", - пишет сообщество.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно уточненному списку, который появился в сети, в Сирии и Украине погибли 4569 наемников России.