Сбил прямо на переходе: в Виннице произошло страшное ДТП с погоней

В Виннице на пешеходном переходе авто сбило 75-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

После инцидента водитель не притормозил, а начал убегать с места аварии, сказано в сюжете ТСН.

Догонять виновника ДТП бросились таксисты. Убегая от преследователей, водитель создал несколько аварийных ситуаций и остановился, врезавшись в автомобиль.

Место аварии Скрин видео

Полиция задержала мужчину, его транспортное средство забрали на штрафплощадку. За смертельную аварию 54-летнему шоферу грозит до восьми лет заключения.

Известно, что погибшая продавала цветы возле ресторанов и кафе города. Она вышла из троллейбуса и шла с роботы, когда ее сбило авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Одесса — Рени вблизи села Удобное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека.

По данным Департамента патрульной полиции, втечение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1 688 человек и почти 17 тыс. получили травмы. Всего зафиксировано 86 тысяч аварий за 2019 год.

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