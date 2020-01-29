Сбил насмерть юношу и получил пожизненное денежное: Житомирщину всколыхнуло резонансное решение по судье

Судья Олевского районного суда Житомирской области Виктор Волощук, который пять лет назад сбил насмерть молодого мотоциклиста, ушел в отставку и теперь будет иметь пожизненное денежное содержание из госбюджета.

Соответствующее решение 28 января принял Высший совет правосудия при удовлетворении заявления судьи об отставке. Об этом сообщается на странице Prosud в Facebook.

По данным расследователей, в сентябре 2015 года на Житомирщине автомобиль Виктора Волощука выехал на встречную полосу и сбил 21-летнего водителя мотоцикла. От полученных травм парень скончался в тот же день.

ДТП, которое произошло по вине судьи Виктора Волощука

"После приезда правоохранителей судья отказался проходить тест на уровень алкоголя в крови, хотя, по словам свидетелей, был пьян. Вскоре Волощук скрылся с места происшествия. Жители села, в котором это случилось, почти сутки перекрывали дорогу с требованием найти судью и провести честное расследование", – говорится в сообщении.

Но несмотря на такое преступление и возмущение общественности, чиновник избежал наказания и продолжил работать в суде.

Кроме этого, пишут местные СМИ, находясь в должности в 2018 году, он так же оправдал водителя, которого тоже правоохранители останавливали при вождении в нетрезвом состоянии.

Виктор Волощук НТН

Скриншот комментариев Facebook/Prosud

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