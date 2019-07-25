Сбил человека насмерть: Нацполицию и ГБР уличили в покрывании детектива НАБУ

Национальную полицию Украины и Государственное бюро расследований заподозрили в покрывании детектива НАБУ Андрея Русаева. 2 апреля 2018 года он сбил в Киеве 23-летнюю Марину Арустамову, которая от полученных травм позже умерла в больнице.

Как пишет "Судебный репортер", по данному факту Национальной полицией в городе Киеве было начато досудебное расследование уголовного производства. Однако спустя некоторое время Киевская местная прокуратура установила, что оно было неэффективным. В частности, происходило формальное затягивание времени и не осуществлялись необходимые действия для расследования преступления, возмещения близким погибшей причиненного материального и морального вреда. А самое главное – виновные лица не были привлечены к ответственности.

В связи с этим, постановлением заместителя прокурора Киева осуществление досудебного расследования было поручено Территориальному управлению ГБР.

Но и это не дало никаких результатов. С момента ДТП прошло уже больше года, однако детективу НАБУ Русаеву так и не оглашено о подозрении в совершении преступления и он до сих пор продолжает выполнять свои должностные обязанности.

НАБУ и ГБР "Судебный репортер"

Кроме того, уже более года ни следователями Национальной полиции Украины, ни следователями Территориального управления ГБР не проводятся необходимые следственные процессуальные действия, такие как, следственный эксперимент (воспроизведение обстановки ДТП), допросы свидетелей и виновника ДТП.

Более того, адвокат АО "Barristers" Александр Щербина, который представляет интересы мамы погибшей девушки, постоянно заявляет следователю в данном уголовном производстве ходатайства о необходимости совершения вышеуказанных процессуальных действий. Однако они остаются без внимания.

По словам адвоката, борьба за проведение всестороннего, объективного расследования и привлечения виновных к ответственности продолжается и с их стороны для этого будут применены все имеющиеся законные средства.

К тому же бездействие органа досудебного расследования в данном преступлении способствует детективу НАБУ Русаеву и в дальнейшем оставаться безнаказанным за совершение преступления, в результате которого погиб человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля 2018 года в Киеве ночью детектив НАБУ на автомобиле сбил человека. Экспертиза показала, что управление транспортным средством водитель осуществлял в трезвом состоянии.

Спустя несколько дней девушка скончалась в больнице от полученных травм. После поступления в реанимацию Киевской городской клинической больницы №17 врачи на протяжении 10 дней боролись за ее жизнь.

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