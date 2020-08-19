Сбежавший снайпер рассказал о реалиях "ЛНР": тренировали под Ростовом и заставляли убивать своих. Видео

В сети появилось видео допроса снайпера "ЛНР", который добровольно перешел линию разграничения и сдался ВСУ. Мужчина подтвердил присутствие российских военных на Донбассе и рассказал, как им удается насаждать антиукраинские настроения.

Ролик обнародовали на официальной странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. В нем боевик среди прочего пожаловался на издевательства в рядах оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Петренко Виктор Алексеевич, проживаю в городе Луганске. Родился 13 июля 1993 года в том же Луганске. Пошел на службу в июне 2014 года, часть 15262. Должность снайпера. Проходили подготовку под Ростовом, нас тренировали специалисты", – отметил наемник.

По его словам, после подготовки его отправили на КПП для проверки паспортов. После этого молодого человека и таких, как он, начали отправлять строить и копать блиндажи. Впоследствии дошло до того, что молодых террористов заставляли становиться членами заградительных отрядов.

Снайпер "ЛНР", который добровольно сдался ВСУ Скирншот видео

"Кто из наших хотел бежать или сдаваться, нам давали приказ расстреливать. Мы с товарищем подумали, что это явно не наша работа и захотели сдаться по программе "Вернись домой живым". Мы пошли в район населенного пункта Золотое-5 и разделились. Я пошел на Золотое, а он севернее. Его застрелил наш снайпер. Мне повезло, я пришел к блок-посту", – вспоминает боевик.

Рассказывая о реалиях "службы" в рядах российских оккупантов, он отметил, что зарплата там не меняется с 2018 года и составляет 15 тыс. рублей (почти 5 600 грн). Кураторами местных наемников, по словам мужчины, являются российские кадровые военные. Они заботятся о формировании у подчиненных ложного представления об Украине и ВСУ.

"Замполиты нас собирали по субботам, показывали по телевизору о "донецко-фашистских захватчиках", как они издеваются над детьми", – признался он, добавив, что когда все увидел своими глазами, то кардинально изменил свое мнение о защитниках Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее двое российских террористов "ЛНР" пытались перейти на подконтрольную Украине территорию, не выдержав издевательств в рядах собственных сослуживцев.

Одному оккупанту удалось совершить бегство, а второго застрелили российские наемники. Им оказался Андрей Кулибаба из 3 ОМСБр российских боевиков.

Что касается сдавшегося в плен ВСУ снайпера "ЛНР", то он признался, что сделал это, поскольку не выдержал произвола и мучений главарей террористов.

При себе у оккупанта обнаружили военный билет "ЛНР", небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

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