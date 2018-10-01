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Сбежавший из Украины главред скандального СМИ получил убежище в Европе

6.2тЧитать материал на украинском

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва, который уехал из Украины в январе 2018 года, получил 1 августа убежище в Австрии.

"Друзья! Хочу поделиться важной новостью. Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище! Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто мне помогал на этом пути. Десятки людей и в Украине, и в других странах, и здесь, в Австрии, пришли на помощь. Многие совершенно неожиданно для меня. Я всем вам очень благодарен", – написал Гужва на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил власти Австрийской республики за такое решение. По его мнению, предоставление убежища станет "важным сигналом" для Украины.

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"В Европе уже не верят в рассказы о "нечуванной свободе слова". Здесь уже все все понимают. И делают выводы. Работаем дальше", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня сотрудники Национальной полиции Украины взяли штурмом редакцию издания "Страна.uа" в Киеве. Позже стало известно, что Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве.

По словам нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько, редакция "Страны.uа" и лично главред Игорь Гужва требовали от народных депутатов деньги за неразмещение "компрометирующих материалов". Позже он вышел на свободу с условием запрета покидать Киев.

31 января стало известно, что Гужва покинул Украину и попросил убежища в Австрии.

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Medved George
Medved George
А жаба давит, что Украина европейская, это вам не мокшанские болота, или как у вас там, евразийское какое .то недоразумение. Не грустите лапотники, смените власть глядишь и вам улыбнется!
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Medved George
Medved George
Как оживились немытые!, дурачье, этот фуфел мало того что вас на бабки разводил, так еще и на вымогательстве погорел! Так то ождичалые, учите матчасть!, Лапотники!
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдлы. а это уже ху...во для вас. попахивает нацизмом, устранение неугодных, а в гейропе этого не любят, короче из весьмир с нами. остались пиндосы и пидоросня британская. хохлосрань как так?
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Medved George
Medved George
Кротов Даниил, Животное, его, взяли за яйца, за ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, а по старой традиции любой полупидор визжит, что по политическим мотивам!
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