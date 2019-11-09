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9 ноября • обновлено в 14:37
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Сбежавшие олигархи: Украина приютила российских аферистов

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Сбежав из России, давние бизнес-партнеры Павел Фукс и Алексей Алякин избежали возврата гигантских долгов, получили украинское гражданство и обзавелись хорошими связями. А связи и деньги у нас решают почти всё.

О том, как и почему российские миллионеры оказались в нашей стране, об их "взаимодействии" и бизнесе, что они натворили в РФ, а также о судебных процессах в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Алексей Алякин и Павел Фукс

Алексей Алякин и Павел Фукс

Банкир из РФ стал липовым бойцом на Донбассе

Недавно СМИ облетело видео с плачущим депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анной Скороход. А уже 2 ноября она пришла на эфир программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" вопреки запрещающему решению фракции.

Вместе с Анной на эфир явился и бизнесмен Алексей Алякин, которого СМИ осторожно упоминают, как ее гражданского мужа. Это "секрет Полишинеля", однако об этом позднее. Отметим, что Алякин впервые за долгое время появился на телевидении, и тому есть веские причины.

Кто же такой Алексей Алякин?

Украинцы узнали об Алякине после его задержания в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Речь шла об экстрадиции гражданина РФ. Однако все оказалось не так просто.

История была громкой. И большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем - и депутатом от партии "Слуга народа". Источники утверждают, что "продвижение" гражданской жены проспонсировал именно Алякин - сделав таким образом себе страховку от "наездов".

В 2018 году, в разгар судебной эпопеи в Украине, защита банкира давила на патриотические чувства украинцев. Мол, как можно выдавать стране-врагу человека, который воевал против РФ на Донбассе? В частности, адвокаты утверждали, что банкир проходил службу в добровольческих подразделениях "Аратта" и "Айдар", обеспечивал участников АТО работой и жильем. Это также утверждала и Анна Скороход.

Однако никаких доказательств насчет "я_воевал", да и настоящего волонтерства – не было. К примеру, командира 8 отдельного батальона УДА "Аратта" Андрея Гергерта информация о том, что Алякина связывают с его подразделением, несказанно удивила.

Андрей Гергерт ("Червень")

Андрей Гергерт ("Червень")

"Алякин никогда не воевал в "Аратте". Он бизнесмен. Она нам даже не помогал и не был нашим волонтером. Единственное - он когда-то устроил двух наших ребят на работу. За это у меня попросили выписать ему благодарность. Помню, я это сделал. На этом вся его помощь закончилась", – Гергерт.

Тот факт, что на защиту Алякина встал Пашинин, имя которого уже некоторое время связывают с батальоном "Аратта", комбат объяснял давними дружескими связями этих двух людей. По информации Гергерта, Алякин финансово участвовал в создании фильмов, в которых еще в России снимался звезда "Грозовых ворот". В любом случае, все, что говорит Пашинин в контексте истории с Алякиным, в батальоне просили считать его личной позицией.

В "Айдаре" – ни среди бойцов, ни среди помогающих подразделению волонтеров – тоже не отыскался ни один человек, слышавший что-либо о связях Алякина с этим подразделением.

Что имеем в сухом остатке? Публично Алякина с АТО связывают лишь его адвокаты, его же супруга и уехавший из России актер, который познакомился с экс-банкиром еще в России.

Мошенничество в особо крупных

Добавим, что Алякин получил украинское гражданство в 2013 году. Именно осенью того года банк "Пушкино", привлекший 24 миллиарда рублей частных вкладов, из-за потери платежеспособности лишился лицензии Центробанка РФ.

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СМИ сообщали, что к этому моменту Алякин официально уже продал не только свою долю в "Пушкино" (хотя по некоторым данным, продолжал им владеть), но и другие свои банки, помельче – "Кедр", "Интеркапитал-банк", "Оскский", "Маст-банк". В феврале 2014-го состоялась продажа последнего – "Юникорбанка".

В 2013 году Алякин объявил себя банкротом. А его задолженности перед кредиторами на тот момент достигли 500 миллионов рублей.

Обвинял Алякина в мошенничестве и его бывший бизнес-партнер, известный бизнесмен Сергей Полонский. Согласно обвинениям Полонского, Алякин вывел из его компании Potok средства и недвижимое имущество на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Впрочем, этой истории претензии российской судебной системы к Алякину не касались. В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест по обвинению в якобы организации крупных хищений из банка "Пушкино" – речь шла о сумме около 10 млрд рублей. Подельники Алякина уже получили сроки и отбывают наказания.

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В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

Обратим внимание на важный момент: Алексей Алякин очень плотно взаимодействовал с российским олигархом Павлом Фуксом. В частности, по тому же банку "Пушкино", "Совкомбанку" и строительному бизнесу в Москве. А там просто афера на афере.

Сбежавшие олигархи: Украина приютила российских аферистов

К слову, ответственности из-за мошенничества Павел Фукс тогда избежал. Утверждают, что именно благодаря "крыше" в ФСБ РФ, с которой его связывало (по утверждению российских источников) многолетнее сотрудничество.

Однако это была "отсрочка приговора". В октябре 2019 года Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Павла Фукса. В России оценили ущерб от мошенничества одиозного олигарха в размере 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен). Павел Фукс был объявлен в международный розыск.

Сбежавшие олигархи: Украина приютила российских аферистов

Бизнес в Украине

По состоянию на сегодняшний день Алексей Алякин является учредителем двух юридических лиц, зарегистрированных в Киевской области. В еще одной компании он директор.

Его гражданская жена Анна Скороход, уже будучи народным депутатом, продолжает оставаться подписантом ТОВ "БК "ПРОГРЕС". Что вызывает определенные вопросы.

Анна Скороход и Алексей Алякин

Анна Скороход и Алексей Алякин

Отметим, что Анна Скороход до января 2019 года также была соучредителем этой строительной компании.

Сбежавшие олигархи: Украина приютила российских аферистов
Сбежавшие олигархи: Украина приютила российских аферистов

Также на сегодняшний день нардеп Скороход является единственным учредителем ТОВ "БК "ПРОГРЕС-41". Ее часть уставного капитала – 11 млн гривен.

Сбежавшие олигархи: Украина приютила российских аферистов

В 2015 году она оформила на себя право собственности на четыре земельных участка площадью около 9 га в Бориспольском районе Киевской области. И в том же году передала их в пользование вышеупомянутому ТОВ "БК "ПРОГРЕС" (где остается подписантом).

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Эксклюзив Криминал Российские олигархи Борьба с коррупцией в Украине Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Алексей Алякин Павел Фукс Андрей Гергерт
Место
Украина Киев
Теги
война мошенники олигархи коррупция афера ФСБ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну да, в Украине своего отребья мало, так со всего света ещё собирается
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