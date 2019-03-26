Сбежал в Украину и мылится в Раду: в сети разоблачили фаната "ЛНР". Фото

В Верховную Раду собрался баллотироваться экс-регионал Владимир Струк, который был замечен в тесных связях с террористами "ЛНР".

Об этом в своем Telegram-канале написал украинский журналист и блогер Денис Казанский. Экс-нардепа он лично встретил в Северодонецке.

"Сижу в кафе, а напротив сидит сепаратист Владимир Струк, который весной 2014 года открыто поддерживал боевиков "ЛНР". Долгое время думал, что он в России, а оказалось, что он давно отмазался", – поделился журналист.

ЛНР 24tv.ua

По информации Казанского, Струк готовится баллотироваться в Верховную Раду от 113 мажоритарного округа в Луганской области. "Так что осенью, скорее всего, будет принимать для нас законы в Раде", – отметил журналист.

Владимир Струк Telegram-канал Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскрыли чиновницу "Министерства информации ДНР" Наталью Першину, которая пыталась сбежать из оккупированной территории во Львов.

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