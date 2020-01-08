Сбежал, бросив жену с детьми: под Житомиром полицейский попал в ДТП

В Житомирской области водитель Daewoo Lanos врезался в микроавтобус Mercedes, стоящий на обочине. После аварии водитель легковушки сбежал, оставив в салоне женщину с двумя детьми.

Авария произошла вечером 7 января в Олевске. В группе dtp.kiev.ua в Facebook сообщили, что виновником аварии оказался полицейский, который якобы был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне была его семья

Начальник пресс-службы ГУНП Житомирщины Алла Ващенко подтвердила OBOZREVATEL, что водитель Daewoo покинул место ДТП.

"Сказать, кто был за рулем Daewoo, пока нет возможности. Информация проверяется", – отметила она. При этом Ващенко уточнила, что полиция уже открыла уголовное производство и начала служебное расследование.

Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус dtp.kiev.ua

В полиции добавили, что пассажирам легкового автомобиля была оказана медицинская помощь без госпитализации.

ДТП произошло в Олевске Житомирской области Google. Maps

По данным dtp.kiev.ua, за рулем был сотрудник полиции. Якобы на момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области грузовой микроавтобус врезался в дерево. Погибли водитель и пассажир. Позже выяснилось, что один из погибших – сотрудник ГСЧС в Киеве.

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