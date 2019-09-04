"Две области возьмутся за оружие": экс-генпрокурор раскритиковал законопроект Зеленского о янтаре

В случае введения уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря, жителям Полесья необходимо дать возможность законного заработка. Иначе люди возьмутся за оружие.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, оценивая законопроект президента Владимира Зеленского, предусматривающий до 3 лет лишения свободы за нелегальную добычу янтаря.

"Возможно, надо просто принять соответствующий закон, чтобы люди на законных основаниях добывали этот янтарь? Возможно, в этом законе необходимо обязать людей делать восстановление этих земель? Возможно, надо создать государственные артели?" – отметил Пискун.

"На сегодняшний день быстро "пекут" законы в Верховной Раде – пусть "испекут" закон и по янтарю. Тогда президент будет требовать соблюдения закона. А так – этот в аренде, этот частно копает, этот помпы завозит, этот охраняет… Это неурегулированный вопрос", – заявил он.

Бывший генпрокурор считает 3 года тюрьмы достаточным наказание за незаконную добычу. При этом он задался вопросом, как на данный закон отреагирует население той части Украины, где добывают янтарь.

"Сажать всех невозможно. Волынь, Полесье – это "полесские партизаны", с ними тяжело будет расправляться… Им надо дать альтернативу. Если вы скажете, что все, кто незаконно добывает янтарь, завтра идут в тюрьму, то две области возьмутся за оружие. Там добывают все, и это организованно", – подчеркнул он.

Пискун считает, что добытчикам янтаря надо дать выбор: "Идите добывайте, но организовывайтесь в общественные артели или госпредприятия. Будете получать 25% от добытого, а остальное – государству. Или тюрьма".

provse.today

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 августа во время визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский приказал уволиться местному чиновнику Андрею Куринскому, обвинив его в участии в схеме по незаконной добыче янтаря.

2 сентября Зеленский по итогам совещания с новым Кабмином анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о добыче янтаря.

4 сентября президент внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

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