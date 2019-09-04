Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 22:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Две области возьмутся за оружие": экс-генпрокурор раскритиковал законопроект Зеленского о янтаре

3.8т Читать материал на украинском

В случае введения уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря, жителям Полесья необходимо дать возможность законного заработка. Иначе люди возьмутся за оружие.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, оценивая законопроект президента Владимира Зеленского, предусматривающий до 3 лет лишения свободы за нелегальную добычу янтаря.

"Возможно, надо просто принять соответствующий закон, чтобы люди на законных основаниях добывали этот янтарь? Возможно, в этом законе необходимо обязать людей делать восстановление этих земель? Возможно, надо создать государственные артели?" – отметил Пискун.

"На сегодняшний день быстро "пекут" законы в Верховной Раде – пусть "испекут" закон и по янтарю. Тогда президент будет требовать соблюдения закона. А так – этот в аренде, этот частно копает, этот помпы завозит, этот охраняет… Это неурегулированный вопрос", – заявил он.

Новости
Попрятались в бочках: на Волыни устроили облаву "черным" добытчикам янтаря. Видеофакт

Бывший генпрокурор считает 3 года тюрьмы достаточным наказание за незаконную добычу. При этом он задался вопросом, как на данный закон отреагирует население той части Украины, где добывают янтарь.

"Сажать всех невозможно. Волынь, Полесье – это "полесские партизаны", с ними тяжело будет расправляться… Им надо дать альтернативу. Если вы скажете, что все, кто незаконно добывает янтарь, завтра идут в тюрьму, то две области возьмутся за оружие. Там добывают все, и это организованно", – подчеркнул он.

Пискун считает, что добытчикам янтаря надо дать выбор: "Идите добывайте, но организовывайтесь в общественные артели или госпредприятия. Будете получать 25% от добытого, а остальное – государству. Или тюрьма".

"Две области возьмутся за оружие": экс-генпрокурор раскритиковал законопроект Зеленского о янтаре

provse.today

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Янтарные войны
Персоны
Святослав Пискун Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А еще этих комателей можно отправить на восстановление Донбасса
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel