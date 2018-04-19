Савченко свозили к психиатру: стали известны подробности

Народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов, прошла экспертизу в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Сегодня (19 апреля - ред.) Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда – несокрушимая. Ее сильная, мощная, невероятно позитивная энергетика чувствуется даже издалека", – написала она.

Как сообщил "Украинской правде" адвокат Савченко Олег Соловей, нардеп прошла экспертизу на вменяемость.

"Сегодня была экспертиза на вменяемость. Это обязательное экспертиза на проверку состояния вменяемости. Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, понимала человек, что делает", – сказал он.

На вопрос, прошла Савченко эту экспертизу и была ли признана вменяемой, защитник сказал:

"Думаю, что да – хоть письменного заключения врача по этому поводу нет, – думаю, что прошла. Если человек не понимала, что она делает, и не вменяемое, то ее отправляют на принудительное лечение", – пояснил адвокат.

Как сообщил присутствовавший на экспертизе другой адвокат Савченко Дмитрий Бугай, экспертиза длилась около 2 часов.

"Проходила по стандартной процедуре… Экспертизу проводила комиссия, это определенное количество лиц, задают вопросы, это как разговор с психологом", – пояснил он.

Он добавил, что Савченко "вела себя спокойно, уравновешенно, трезвомыслящий, логично, последовательно".

По словам адвоката, заключение ожидается через несколько дней. Если будет разрешение следователя, то его озвучат общественности.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко в СИЗО прошла детектор лжи.