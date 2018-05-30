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Савченко прекратила голодовку

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Арестованная по подозрению в подготовке госпереворота, внефракционный нардеп Надежда Савченко прекратила голодовку, которуя, по ее словам, она начала 69 дней назад.

Как написала пресс-служба политика на странице в Facebook, отказ от голодовки связан с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды".

Сейчас стороной защиты готовится соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования на полиграфе.

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Напомним, ранее сообщалось, что у Савченко начались проблемы со здоровьем, а сама она похудала на 20 кг.

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Тема
Дело Савченко
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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