Арестованная по подозрению в подготовке госпереворота, внефракционный нардеп Надежда Савченко прекратила голодовку, которуя, по ее словам, она начала 69 дней назад.

Как написала пресс-служба политика на странице в Facebook, отказ от голодовки связан с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды".

Сейчас стороной защиты готовится соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования на полиграфе.

Напомним, ранее сообщалось, что у Савченко начались проблемы со здоровьем, а сама она похудала на 20 кг.