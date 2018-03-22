Савченко ожидает психиатрическая экспертиза - Луценко

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу.

Об этом с трибуны парламента в время рассмотрения представления на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"В перечне первоочередных следственных действий под пунктом 8 стоит назначение судебной медицинской экспертизы", – сказал он.

По словам Луценко, это "снимет все вопросы" и прекратит "прикрывать злой умысел" нардепа.

В то же время генпрокурор подчеркнул, что не поддерживает "кампанию по оглашению Савченко психически нездоровым человеком".

"Думаю, это один из методов защиты для ухода от уголовной ответственности", – пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента. 22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.