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Савченко ожидает психиатрическая экспертиза - Луценко

2.6тЧитать новость на украинском

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу.

Об этом с трибуны парламента в время рассмотрения представления на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"В перечне первоочередных следственных действий под пунктом 8 стоит назначение судебной медицинской экспертизы", – сказал он.

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По словам Луценко, это "снимет все вопросы" и прекратит "прикрывать злой умысел" нардепа.

В то же время генпрокурор подчеркнул, что не поддерживает "кампанию по оглашению Савченко психически нездоровым человеком".

"Думаю, это один из методов защиты для ухода от уголовной ответственности", – пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента. 22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.

Читайте все новости по теме "Дело Савченко" на Обозревателе.

Тема
Дело Савченко
Персоны
Юрий ЛуценкоНадежда Савченко
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура Украины
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